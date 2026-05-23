Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 16-20 Mayıs tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilen kamp süresince izciler, milli mücadelenin izlerini taşıyan tarihi alanları ziyaret ederek Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecine ilişkin bilgi aldı.

Program kapsamında Bandırma Vapuru Müzesi, Tütün İskelesi ile kentin tarihi ve kültürel noktaları gezildi. Kampın ardından izciler, Anıtkabir’i de ziyaret etti.

Kamp boyunca izciler, fener alayı yürüyüşü, resmi törenler ve çeşitli kültürel etkinliklerde de yer aldı.

Federasyon yetkilileri, organizasyonun gençlerin tarih bilinci kazanmasına, milli değerleri yerinde öğrenmesine ve farklı kültürlerden izcilerle kaynaşmasına önemli katkı sağladığını belirterek, etkinlikte yer almaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.