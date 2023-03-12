Dilekkaya'da trafik kazası meydana geldi. Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre, dün akşam saat 22.30 sıralarında Dilekkaya’da meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki Serkan Tono yönetimindeki DL 149 plakalı araçla dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde bulunan kaldırıma ve ardından bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken DL 149 plakalı araç sürücüsü Serkan Tono, sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak suçlarından tutuklandı.