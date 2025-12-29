-ÖZEL HABER-

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, 2025 yılını Gündem Kıbrıs Gazetesi’ne değerlendirdi…

Çıralı, KKTC’de fırıncılık sektörünün her yıl daha kötüye gittiğini belirterek, 2025’in 2024’ten daha olumsuz geçtiğini, 2026’nın da benzer şekilde geçeceğini öngördüğünü ifade etti.

Çıralı, şunları kaydetti:

“Sektörümüz her geçen gün daha kötü duruma geliyor. Her yıl bir öncekinden daha da kötü geçiyor. 2025, 2024’ten daha kötü geçti. İnanıyorum ki 2026 da 2025’ten daha kötü geçecek. Çünkü bunun çözümlenmeyen iki temel sebebi vardır”

“İthal ekmek yerli üretimi etkiliyor”

Çıralı, sektörün kötüleşmesinin başlıca sebeplerinden birinin donmuş ve yarı pişmiş ekmeklerin yurt dışından ithal edilmesi olduğunu vurguladı. Daha önce restoran ve otellere yerli fırınlar tarafından tedarik sağlandığını, ancak ithal ekmek izni verilmesiyle bu alanların kaybedildiğini söyledi.

Çıralı, “Donmuş ve yarı pişmiş ekmeklerin yurt dışından ithal edilmeleri bizim buradaki üretimi etkiliyor. Bu bizim için çok büyük bir sorun. Son 4-5 yılda bizim sektörümüz ülkedeki restoran ve otelleri kaybetti. 4-5 Yıl önce restoran ve oteller ekmekleri yerli fırınlardan tedarik ederdi. Ancak yanlış alınan ‘ithal’ kararı ile oteller ve restoranlar ekmeklerini Türkiye’den ithal getirmeye başladı. Bu bizi ciddi anlamda etkiledi” diye konuştu.

“Market fırınlarının artışı ve fiyat politikaları sektörü olumsuz etkiledi”

İkinci sebep olarak market fırınlarının çoğalmasını gösteren Çıralı, bu işletmelerin kendi fiyat politikalarını uygulayarak müşteri çekmeye çalıştığını, bunun da sektörü olumsuz etkilediğini belirtti. Yasaların ve hükümetlerin bu konuda yeterince adım atmadığını dile getirdi.

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı konuyla ilgili şöyle devam etti:

“Market fırınları günden güne çoğalıyor. Üstelik bu market fırınları müşteri çekebilmek adına kendilerine göre fiyat politikası uyguluyor. Bunun önüne de geçemedik. Yasalarımız hükümetler, bunlarla ilgili bir çalışma yapmadı. Sektör olarak günden güne eriyoruz, kötüye gidiyoruz.”

“Ekmek fiyatları maliyetleri karşılamıyor”

Ekmek fiyatlarının maliyetleri karşılamadığını aktaran Çıralı, somon ekmeğin 20 TL’den satıldığını ve yılbaşı sonrası ekmeğe zam yapılmasının gündemde olduğunu söyledi.

“Hükümet desteği şart”

Hükümetlerin sektöre daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Çıralı, maliyetlerin yükseldiğini ve dış ülkelerde devlet teşvikleri uygulanırken KKTC’de böyle bir desteğin bulunmadığını ifade etti. Ekmek fiyatlarının uygun seviyede tutulabilmesi için destek şart olduğunu belirtti.

Çıralı, “hükümetlerin bu konularda daha duyarlı olmaları lazım. Ekmek ithalatı yapılıyor ve mevcut fırınların girdi maliyetleri artıyor. Ekmek uygun fiyata çıkarılamıyor. Dış ülkelerde devlet teşvik veriyor. Biz de öyle bir şey yok. Fırıncının aldığı gaz eve alınan gaz fiyatı ile aynı, aynı şekilde elektrik de. Ekmeğin daha uygun fiyata satılabilmesi için destek şart” diye konuştu.

“Güney Kıbrıs’a yönelim artıyor”

Çıralı, yanlış politikalar devam ederse yakın gelecekte ekmeğin de Güney Kıbrıs’ta daha ucuza satılacağını ve vatandaşın oraya kayacağını söyledi. Çıralı sözlerinin sonunda sektörün üretime devam edebilmesi adına acil önlem alınmasının şart olduğunu vurguladı.