Temel Tüketim maddelerimiz arasında bulunan ekmeğin fiyatı artık cep yakıyor…

Somun ekmeğin minimum 15 TL’ye satıldığı ülkemizde, ekmek fiyatları çeşidine ve üretildiği fırına göre farklılık gösteriyor.

Dilimli ekmek fiyatları minimum 50-55 TL’den başlarken, bu fiyat tost ekmeklerinde 85’e, sandviç ekmeklerinde ise 79 TL’ye yükseliyor.

Vatandaşın ise bu fiyatlar karşısında eli mahkûm… Eve her gün ekmek almadan gidemeyen vatandaş, ekmeklerin eski tadının olmamasından da şikayetçi…

Ekmek fiyatları ile ilgili Gündem Kıbrıs Gazetesi’ne konuşan vatandaşlar, ‘kaç para olursa olsun almak zorundayız’ dedi.

Vatandaşlar ne dedi?

Çise Çeliker: Ekmek tüketiyorum. En temel gıdamızdır. Genelde dilimli ekmek tüketiyorum. Fiyatı da 55 TL’dir. Fiyatı bana göre uygun. Tabi bu evdeki nüfus ve tüketime göre değişip bazı ailelere fazla gelebilir hak da veriyorum. Somun ekmeği pek tüketmiyorum. Yani o an sıcak olunca yiyorum, sonrasında yiyemiyorum. Öğrenciler, ve dışarıda çalışan kesim daha çok tüketiyor. Bir de zaten diğer ekmeklere nazaran onun fiyatı uygun olduğu için tercihi belki daha fazladır.

Behzat Kanatlı: Ekmek tüketiyorum. Dilimli ekmek tüketiyorum. Ya 55 TL’dir yada 60 tam emin değilim hanım alır ekmeği ve bir çok alış verişimizin içinde alırız diye pek bakmam. Ben aslında somun ekmeği çok severim ama kilo almayım diye hanım eve almaz. Çünkü bir somun ekmeği yalnız başıma yerim. Somun ekmeği daha çok dolardaki emekçi kesim kullanır. Hem pratik hemde diğer ekmeklere nazaran ucuzdur. Bir de dolardaki emekçi kardeşlerimiz fazla yemek yiyemediği için , ekmeğe verir kuvveti. Ama yine söylüyorum somun ekmek benim birini tercihimdir ama hanım duymasın.

Ayşe Hacıoğlu: Ekmek tüketiyorum evet. Diyet ekmek tercihimdir. Fiyatları da markasına yani fırınına göre değişir. Genelde 60/65 tl civarıdır. Birçok alış veriş içerisinde aldığımız için pek bakamam. Zaten temel gıdanın en başında gelir, kaç parada olsa almak zorundayız. Somun ekmeği pek tercih etmiyorum. Kilo bakımından çok kilo aldırıyor ve asla tüketmem.

Çilem Yetkin: Ekmek evet tüketiyorum. Aile olarak hepimiz tüketiyoruz. Çocuklar özellikle ekmeksiz yemek yiyemez. Evin en temel gıdasıdır ayrıca. Her yemeğin yanında mutlaka tüketiriz. Dilimli ekmek tercih ediyoruz. 55 tli’dir fiyatı her gün bir tane alıyoruz. Zaten ekmek günlük alınır. Somun ekmek tercihim değil fakat bazen eğer reyonlarda bulamazsak dilimli ekmek arada bir olsun alıyorum. Çok fazla tüketimim yok somun ekmeği. Sıcak ise de çocuklar yaz aylarında karpuz ile yerler.

Nur Göktürk: Evet ekmek tüketiyorum. Dilimli ekmek alıyorum en çok fiyatı 55 TL’dir. Ama ekmeğin fiyatından öte ben artık eski ekmek tadını pek alamıyorum. Un ile alakalı mı, buğday ile alakalı mı tam bilmiyorum ama artık eski bizim zamanımızda olan ekmekler yok attık. Ekmeğin kendine has bir kokusu olur her zaman ve ben artık onu alamıyorum. Tabi ki bunun fırıncıların aldıkları un ile dediğim gibi veya buğday ile alakalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Somun ekmek kullanmıyorum.