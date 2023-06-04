Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Yücel Kuşçuoğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Kuşçuoğlu huzurda bulunan zanlının 3 Haziran 2023 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Ercan Anayolu Yonca Kavşağında bulunan M.Ali Rıza Özel Retail Ltd. Şirketine ait Bin Bir Airport Mall isimli işyeri içerisinde zanlının müstahdemi olduğu M.Ali Rıza Özel Retail Ltd. Şirketine ait Bin Bir Airport Mall isimli işyeri içerisinde çalıştığı saatlerde şirkete ait kullanılmış ve sökülmüş durumda ki 2 adet klima dış ünitesini , 6 adet sandalyeyi , 4 adet Florasan setini , 4 adet Homaster marka kettle , 1 adet elbise dolabını jenaratör odasının dışına çıkarttıktan sonra KK 583 Mercedes marka van araca yükleyip sirkat ettiği esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis meselenin yeni başladığını alınması gereken ifadeler olduğunu ayrıca şirkette sayım yapılacağını belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen Şahadet değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturmanın salimen yürütülen bilmesi için 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

