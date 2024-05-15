Bakan Amcaoğlu, asgari ücreti 514 dolardan yüzde 92 artışla 904 doların üzerine yükselterek alım gücünü koruduklarını söyledi.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Amcaoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) düzenlenen “Enflasyonist Ortamda Türkiye ve KKTC’de Finansal ve Ekonomik Gelişmeler” konulu panelde bir konuşma yaptı.

-“Hedef tüketicinin alım gücünü korumak”

Amcaoğlu, KKTC’de üretirken işsizlik oranını düşürmek ve tüketicinin alım gücünün korunmasını hedef aldıklarını söyledi.

Amcaoğlu, KKTC Ekonomi Bakanlığı olarak, katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretim ihracatı, nitelikli işgücü için beşeri sermaye yatırımlarının, AR-GE yatırımlarını ve inovasyon kapasitesinin arttırılması ve iyi yönetişim hedeflerinin başarılması için kararlılık gösterdiklerini ifade etti.

-“88 bine gerileyen istihdamı 138 bine yükselttik”

Amcaoğlu, Güney’den yüzde 57 daha ucuza akaryakıt satın alınabilmesi için imkan yarattıklarını, asgari ücreti 514 dolardan yüzde 92 artışla 904 doların üzerine yükselterek alım gücünü koruduklarını da sözlerine ekledi.

88 bin civarına gerileyen ve 20 bini turizm çalışanı olan istihdamı yeniden 138 bin seviyesine yükselttiklerini, dönem dönem sosyal güvenlik fonu desteğini ihtiyaçlı sektörlere kanalize ettiklerini ifade eden Amcaoğlu, organize sanayi bölgesi üretim artışı için mikro ölçekli işletmelere özendirici düzenlemeler yaptıklarını, enerji ihtiyacının giderilmesi için 800 MW gücünde ek bir güç kapasitesi kurulması için çaba sarf ettiklerini, bu ihtiyacın kablo ile elektrik projesinden karşılanması için 2030’a kadar enerji projelerinin tamamlanmasını hedef aldıklarını, enerji strateji planı ile eylem planlarını devreye koyarak bunların hayata geçmesinin sağlanacağını söyledi.

-“Tavan fiyat uygulaması karaborsayı ortadan kaldırdı”

Amcaoğlu, soru cevap kısmında Prof. Dr. Hasan Güngör’ün, “Kuzu etine tavan fiyat uygulamasının nedeni” ile ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

“Kimseye ceza yazılmamıştır. Ocak, Şubat, Mart aylarında ortalama aylık 4 bin 400 adet yapılan canlı hayvan kesimi Nisan ayında 11 bin 750’ye çıktı. Karaborsayı ortadan kaldırmak için bu yöntem başarılı olmuştur”

Prof. Dr. Mete Feridun’un “Nüfus büyüdükçe, ekonomiyi büyük ölçüde düşünmemiz söz konusudur. Bu nasıl çelişki, büyük nüfus değil, planlı nüfus denmeliydi” sözüne karşılık Amcaoğlu, 3.1 milyon kara kapısı geçişi bilgileri olduğunu, buna göre ithalattaki büyümeye paralel olarak yakıt ithalatında tedbirler aldıklarını söyledi.

-“Elektronik etiket denetimi hazırlıkları tamamlandı”

Dr. Fatma Kınış da, gıda enflasyonuna paralel, KKTC’de enflasyon sıkıntısına işaret ederek, “pratik olarak bu konuya nasıl yaklaşmalıdır?” sorusunu yöneltti.

Amcaoğlu, soruya cevaben, “gıda, yakıt ve enerji kaynaklı enflasyon vardır. Denetim mekanizmasını devreye koyup, 30’a yakın büyük market denetimine başlanacaktır. Elektronik etiket denetimi için bu hazırlıklar yapılmış ve 150 başlık altında güncel denetim yapabilecektir” dedi.

-“75 milyon metreküp su üretime dönüşecek”

Ercan Uygur, “tarım üretimine yönelinmeli ve tarımda üretim arzını artıracak yapısal bir dönüşüm yapılmalıdır” görüşünü belirtti.

Amcaoğlu da, “100 bin dönümlük Mesarya/Güzelyurt arazileri 75 milyon metreküp su ile verime ve üretime dönüştürülecektir” diye yanıt verdi.