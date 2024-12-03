Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ve Pembe Paşaoğluları’nın hazırlayıp sunduğu ‘18. Saat’ adlı programa katılarak, 1 Şubat 2025 itibarıyla elektronik etiket uygulamasına geçileceğini anımsattı, soruları yanıtladı.

Bakan Amcaoğlu, elektronik etiket uygulamasına marketlerden başlanacağını ifade ederek, piyasa denetimini ön planda tutacaklarını belirtti.

Siyasi iradenin bu gibi önemli adımlarda işin arkasında durması ve yere sağlam basması gerektiğine vurgu yapan Bakan Amcaoğlu, "Akaryakıt otomasyonu kurulurken de en büyük muhalefeti yine Ulusal Birlik Partisi içerisinde gördük. Ama bugün geldiğimizde ister siyasetten benim partimin mensupları olsun ister muhalefet olsun bu çalışmayı takdir ediyor" dedi.

Bakan Amcaoğlu, 1 Şubat 2025 itibarıyla uygulamaya girecek olan elektronik etiket uygulamasında tüm paydaşların görüşlerinin dikkate alınarak son hazırlıkların yapıldığını ifade etti.

Amcaoğlu, "1 Şubat'ta hayata geçireceğimiz elektronik etiketler nasıl olması gerektiği noktasında herhangi bir gerçekliği atlamamak, hata yapmamak, eksik bırakmamak için Cuma günü Sanayi Odası ile Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile toplantı yaptık. Bugün de Ticaret Odası ile toplantı gerçekleştirdik. Bu yöndeki toplantılarımızı sürdürüyoruz. Hiçbirinden olumsuz görüş yok. Hatta olması ile alakalı çok istekli olduklarını da rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.

BRT’de yer alan habere göre, Bakan Amcaoğlu elektronik etiket kriterlerini sahada olan ilgili kesimlerle yaptıkları toplantılar sonucunda varılacak ortak mutabakatla açıklayacaklarını belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, "İstatistik Kurumu ile birlikte yapmış olduğumuz ve Devlet Planlama Örgütü ile birlikte çalıştığımız hayat pahalılığı enflasyon sepetine yansımaları en yüksek derecede olan gıda, yaş sebze ve meyve, temizlik ve hijyen ürünlerinin içerdiği 79 mal grubunu Çalışma Bakanlığından, Gelir ve Vergi Dairesinden aldığımız bilgiler doğrultusunda yaklaşık 80 markette çalışmalarımızı başlatacağız. Bunu yaparken de market tarafındaki kurulacak olan yüzde 50'sini yatırım indirimi olarak bir diğer yarısını da Perşembe günü yapacağımız toplantılarla uluslararası finansman kaynaklarını da Avrupa Birliğinden sağlamayı hedefliyoruz. Hem bunların kurulumunu gerçekleştirmek ve kriterleri açıklamak hem de istişarelerle de eksik bırakmamak adına çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu, 24 tane denetim memuru ile sağlıklı bir denetim yapma imkanının söz konusu olmadığını söyledi.

Olgun Amcaoğlu, "Nihai tüketicinin fahiş fiyat altında ezilmesini engellemek, yüksek karlılık oranında satışı engelleyebilmek bu noktada bu şekilde yapılan denetimler sonucunda illaki sonuca ulaşabilecek bir durum değildir. Olmadığını da görüyoruz zaten. Bu yöntem artık rafa kalktı. Hedefimiz, teknolojiyi kullanarak anında fiyatlara ulaşabilmek ve sıkıntıları çözmektir" diye konuştu.

Kaynak: BRT