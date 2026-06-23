Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında bugün toplanan komite ivediliği bulunan “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşmeye devam etti. Komite, tasarıyla ilgili çalışmasını bir sonraki toplantıda ele alacak.

Maliye Bakanlığı ile Rekabet Kurulu’ndan yetkililerin de görüş sunduğu komite toplantısına Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, üyeler CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Hasan Küçük ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.

Toplantıda ayrıca Meclis Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, CTP Milletvekili Erkut Şahali, CTP Milletvekili Fide Kürşat ve CTP Milletvekili Sami Özuslu da yer aldı.