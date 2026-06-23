Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arama Kurtarma Teşkilatı’nda görevli sivil ve askeri unsurların katılımıyla icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nı gözlemci olarak takip etmek üzere KKTC’de bulunan konuk ülke askeri ataşelerini kabul ederek görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkta gerçekleşen kabulde, Türkiye, Azerbaycan, Libya, Ruanda, Gambiya, Zambiya, Sierra Leone ve Somali’den askeri yetkililer yer aldı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, askeri heyete, Kıbrıs konusunda brifing verdi; Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.