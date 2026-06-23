Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Üstel, “Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi Kıbrıs’ta değiştirilemeyecek gerçek; iki ayrı halkın, iki ayrı demokrasinin ve iki ayrı egemen devletin varlığıdır.” dedi.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının iradesini ve egemenlik hakkını yok sayan hiçbir yaklaşımın başarı şansının olmayacağını belirtti.

“Avrupa Parlamentosu’nun 'siyasi saiklerle' hazırladığı raporlar ne Kıbrıs Türk halkının haklarını ortadan kaldırabilir ne de Anavatan Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını zayıflatabilir.” diyen Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin temel güvencesi olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Anavatan Türkiye ile tam bir uyum içinde egemen eşitlik temelindeki iki devletli siyaseti kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirten Üstel, "Devletimizden, egemenliğimizden ve halkımızın meşru haklarından geri adım atmayacağız.” ifadelerine yer verdi.

Bahçeli’ye Kıbrıs Türk halkının haklı davasına verdiği açık ve güçlü desteği için bir kez daha teşekkür eden Üstel, “Milli davamızdaki ortak kararlılığımızın süreceğini vurguluyorum.” dedi.