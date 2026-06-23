-Solyalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı, “Kurumların Toplumlar Üzerindeki Etkisi ve Ünal Üstel Yönetimi” konulu güncel konuşma istemiyle söz aldı.

Toplumun genelinin Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a güvendiğini dile getiren Solyalı, “Ortaya konan önemli zemine toplumun en az yüzde 63’ü oy vererek bu iradeyi göstermiştir.” dedi.

Kıbrıslı Türklerin dünyayla buluşabilen, kendi kurumlarını herkese karşı eşit bir şekilde yönetebildiği iddiasını da ortaya koyabilen bir düzeni savunduklarını kaydeden Solyalı, “Cumhurbaşkanı, bu konuda zaten hem metodunu hem fikirlerini ortaya koymuştur.” ifadelere yer verdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın siyasi parti başkanlarını sürekli olarak masaya davet ettiğini ve bilgi verdiğini anımsatan Solyalı, “Günü geldiğinde Meclis’in çağırmasına gerek kalmadan ‘o kritikte’ Meclisi de bilgilendirmeyi uygun bulacaktır.” dedi.

Bu haftanın çok zor geçeceğini belirten Solyalı, komitelerin her birinde 15'er tane farklı yasa olduğunu, pazartesi gününe kadar bunların görüşülmesi, raporlanması ve bir şekilde yazıya dökülmesinin “insanlık dışı bir zorlama” olduğunu belirtti.

Konuşmasında siber saldırı konusuna değinen Solyalı, “Siber saldırılar olacak mı, olacak. Artık dijital dünyadayız. Dijital dünyada artık dijital veriler ve bilgiler paha biçilemez duruma getirilmek adına ya da bunlar üzerinden belki tehdit, belki de para alabilmek adına siber saldırılar devam edecek.” dedi.

Bir haberde yer alan iddialara değinen Solyalı, bugün gün yüzüne gelen takriben 364 bin yurttaşın belli verilerinin saldırı neticesinde elde edildiğini ve bunun Dark Weeb'e yüklendiği belirtti.

“Bu açığın nasıl kapatılacağı ile ilgili nasıl bir girişimin yapıldığı bizim açımızdan önemli. Siz bunların gerçekten peşine düşmezseniz, çok büyük dertlerle yüz yüze geleceğiz.” diyen Solyalı, eleştirilerde bulundu.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun çalışmalarına değinen Solyalı, iki yıldır bekleyen Denetim Usul ve Esasları Tüzüğü’nün Bakanlar Kurulu’ndan geçmediğini ifade etti.

“Dolayısıyla bu yetki onlara usul ve esaslar anlamında verilmediği, denetmen sağlanmadı, bütçe ayrılmadı.” diyen Solyalı, bu işin ciddiyetle, devlet aklıyla ve devlet koordinasyonuyla ele almanın zamanının çoktan geçtiğini dile getirdi.

Solyalı, kurumların görmezden gelinmesinin, Denetim Usul ve Esasları’nın Bakanlar Kurulu önünde iki yıldır bekliyor olmasının, hükümetin dijital veri güvenliğini pek de umursamadığının çok açık bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

- Hasipoğlu

Solyalı'yı yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, dijital güvenliğin önemli olduğunu dile getirdi.

“Hacker” dedikleri kişilerin bütün dünyada bu işi yaptığını belirten Hasipoğlu, “Bu olaylar bir tek bizim ülkemizde olmuyor. Her yer de oluyor. Önemli olan olmaması için önlem alınması ya da olduktan sonra bunun en az kayıpla giderilmesi.” dedi.

Hasipoğlu, bu konuda bir Siber Güvenlik Sistemi altyapısı oluşması için çalışmaların devam ettiği bilgisini dünkü Meclis oturumunda Bakan Arıklı’nın bilgi verdiğini anımsattı.

“Güvende kal” isminde bir web portalının hayata geçirildiğini dile getiren Hasipoğlu, ülkede çocuklarla ilgili ilk adımın atıldığını dile getirdi.

Web portalının faaliyette olduğunu kaydeden Hasipoğlu, “Ayrıca çocuklarla ilgili siber zorbalık olsun ve diğer konular olsun bir ihbar hattı artık ülkemizde faaliyettedir. “diye konuştu.

“Bunun yanında da ikinci adım olarak BTK ile bir anlaşma imzaladık.” diyen Hasipoğlu, “çocuk ve aile paketlerinin” artık halkın hizmetine sunulacağını ve zararlı içeriklerin olmayacağı bir internet hizmetini yürürlüğe koymuş olacaklarını dile getirdi.

En son aşamanın yasal düzenleme olduğunu dile getiren Hasipoğlu, “Yasal düzenleme Bilişim Suçları Yasası içerisinde bir madde düzenlemesi gerçekleştirilmiştir. Bu da komitededir. Bu yasanın da geçmesi halinde yasal sınırlama da artık gündeme gelebilecektir.” ifadelerine yer verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na lansmanın yapıldığı gün bir siber saldırı olduğunu ve yaklaşık bir saat sürdüğünü belirten Hasipoğlu, teknik ekiplerce sorunun hemen giderildiğini ve akabinde araştırmalara başlandığını belirtti.

Polise şikayette bulunduklarını kaydeden Hasipoğlu, siber saldırıyı gerçekleştiren şahsın kısa sürede tespit edilip tutuklandığını belirtti.

“Bakanlığımızla ilgili de herhangi bir veri kaybı yoktur.” diyen Hasipoğlu, Bakanlık olarak gerekli önlemleri aldıklarını dile getirdi.