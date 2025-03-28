Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, komite saat 10.00’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, ilk olarak “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve bahse konu Yasa Tasarısı’nı oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, daha sonra “Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı birleştirilmiş şekilde ele aldı ve madde madde görüşmeye devam etti. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı. Komite toplantısında Maliye Bakanı Özdemir Berova da hazır bulundu.

Komite toplantısına davetli olarak ise, Maliye Bakanlığı ve Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Mücevheratçılar ve Kuyumcular Derneği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.