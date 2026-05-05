Ekor Göçmenköy ve Mağusa çalışanlarının maaşlarını alamadıkları ve sigorta yatırımlarının yapılmadığı yönündeki ihbarlar üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın süreci yaklaşık 15 gün öncesinden başlatılan tahkikat kapsamında yakından takip ettiği açıklandı.

İlk ihbarların alınmasıyla birlikte Bakanlığa bağlı birimler, başta Çalışma Dairesi olmak üzere gerekli incelemeleri başlatırken, çalışanlarla birebir temas kuruldu.

Yapılan denetim ve incelemeler sonucunda, ödenmeyen maaşlarla ilgili işverene yazılı uyarı verildiği, ayrıca çalışma izinlerinin tamamlanmaması ve süresinde uzatılmaması nedeniyle her bir çalışan için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Bunun yanında, çalışma izni işveren tarafından uzatılmayan veya ön izinle ülkeye giriş yapmasına rağmen çalışma izni tamamlanmayan çalışanlar için de işveren hakkında gerekli cezai işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Bakanlık, mağdur konuma düşen yabancı uyruklu çalışanların cezai yaptırımlara maruz kalmaması adına da girişim başlattı. Bu kapsamda çalışanların cezasız çıkış yapabilmesi için İçişleri Bakanlığı’na resmi yazı yazılacağı, ayrıca yeni bir işveren bulmaları halinde ülkeden çıkış yapmadan ön izin muafiyeti ile yeni işyerine geçişlerinin sağlanacağı ifade edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sürecin en başından itibaren tüm ilgili birimlerle konunun yakından takip edildiğini vurgulayarak, çalışan haklarının korunması ve işveren yükümlülüklerinin yerine getirilmesi adına gerekli tüm idari ve hukuki adımların atılacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ise bu hafta içerisinde çalışanlarla yeniden görüşeceklerini ifade ederek, mağdur olan emekçilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Hasipoğlu ayrıca, uzun yıllar kaliteli hizmet veren Ekor şirketinin yaşadığı sorunu kısa sürede aşmasını ve çalışanlarının haklarını eksiksiz şekilde teslim etmesini temenni etti.