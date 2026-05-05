Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği ile Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği oda yönetimleri, gerçekleştirdikleri ortak toplantının ardından Eğitim Bakanlığı nezdinde yaşanan sorunlara ilişkin izlenecek yol haritasını belirledi.

Yapılan açıklamada, mevcut sorunların anlık ve plansız bir grev kararıyla değil; belirli bir süre tanınarak kalıcı ve sürdürülebilir çözümlerle giderilmesi gerektiği görüşüne varıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda, Cuma gününe kadar taşımacıların sözleşmelerinin eksiksiz şekilde tamamlanması ve hak edilen ödemelerin yapılmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca sektörün geleceği açısından vazgeçilmez görülen başlıklar da sıralandı. Buna göre;

uzun süredir yapılmayan protokolün ivedilikle hayata geçirilmesi,

ücret düzenlemelerinin geciktirilmeden Temmuz–Ağustos döneminde belirlenmesi,

Öğrenci Taşıma Komitesi’nin zamanında toplanarak yeni eğitim yılı planlamasını okul başlamadan önce netleştirmesi,

tüm kriterlerin yeni eğitim yılı öncesinde sözleşmeye bağlanarak kesinleştirilmesi talepleri dile getirildi.

Belirtilen hususların yerine getirilmemesi halinde ise sektörün daha fazla mağdur edilmesine izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, Pazartesi günü itibarıyla eylemlilik sürecinin kararlılıkla başlatılacağı duyuruldu.

Süreç boyunca yaşanacak gelişmelerin kamuoyu ve meslektaşlarla şeffaf şekilde paylaşılacağı ifade edildi.