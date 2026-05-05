Ataoğlu, LAÇ Belediyesi Kültür Merkezi’nde sanatçı Hülya Koçyiğit'in de yer aldığı film gösterimine katıldı.

Gösterim öncesinde ve sonrasında Hülya Koçyiğit ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Ataoğlu, basına da açıklamalarda bulundu.

Eski yıllarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çekilen filmlerin yeniden hayat bulmasının büyük bir mutluluk kaynağı olacağını ifade eden Ataoğlu, bu tür kültürel çalışmaların ülke tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Ataoğlu, değerli sanatçı Hülya Koçyiğit’i ülkede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyareti dolayısıyla kendisine teşekkürlerini iletti.

Ataoğlu, etkinliğin gerçekleşmesinde Girne Amerikan Üniversitesine, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesine ve emek koyan herkese teşekkür etti.

Lapta ve Alsancaklı vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşirken etkinlik sinema gösterimi ile son buldu.