CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye için “milli dava” olduğunu vurgulayarak, uluslararası alandaki gelişmelere sert tepki gösterdi.

Özel, en yakın Türk Cumhuriyetlerinden hiçbirinin KKTC’yi tanımadığını belirterek, “Önce Güney Kıbrıs’ı tanıdılar, şimdi teker teker büyükelçi gönderdiler” dedi.

Açıklamasında, Türkiye’nin destek verdiği bazı aktörlerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile temaslarına da değinen Özel, bu durumun KKTC’nin yok sayılması anlamına geldiğini savundu.

Özel, “Türkiye’nin ‘büyük oyunlar kurduk’ diye anlattığı süreçte gelinen noktada, KKTC’ye ‘sen yoksun’ deniliyor” ifadelerini kullanarak hükümetin dış politikasını eleştirdi.

Türkiye’nin bu noktaya getirilmesini eleştiren Özel, yaşanan gelişmelerin dış politikada ciddi bir sorun olduğunu dile getirdi.