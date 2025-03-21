İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı soruşturma sürüyor.



106 kişi hakkında yakalama kararı bulunan operasyon kapsamında şu ana kadar 90 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların ifade işlemleri bugün başlamıştı.

Bu kapsamda son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da ifade vermeye başladı.

İKİ DOSYAYLA İLGİLİ İFADE VERECEK



İmamoğlu iki farklı dosya ile suçlanıyor.



Dosya kapsamında, terör örgütü PKK ile ortak hareket etme, PKK üyelerini işe yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları yöneltiliyor.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İBB Başkanı İmamoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde ifade verdi. İfade işlemi sona eren İmamoğlu, suçlamaları reddetti.



İmamoğlu’nun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde de ifadesi alınacak.

GÖZALTI SAYISI 90'A YÜKSELDİ

Son gözaltılarla birlikte gözaltına alınanların sayısı 90'a yükseldi.

Operasyonda, İmamoğlu’nun yanı sıra İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız ve şarkıcı Ercan Saatçi de gözaltında bulunuyor.