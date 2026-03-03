-CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

Devletin bu süreçte soğukkanlı olması gerektiğini vurgulayan Şahali, güven veren bir devlet aklının önemine dikkat çekti, “Devlet olası tehditleri öngörmek, çözüm senaryoları hazırlamakla yükümlüdür. Olası bir durumda kimin ne yapacağının bilinmesi halkı güvende hissettirir” ifadelerini kullandı.

“Sağlık sistemi savaş koşullarına hazır olmalıdır”

Şahali, olası bir kötü senaryoda en kritik alanlardan birinin sağlık olacağını belirterek, “Sağlık, savaş durumlarında en önemli gereksinimdir. İçinde bulunduğumuz koşullar savaşa işaret ediyor. Sağlık hizmetleri acil duruma müdahale edebilecek konumda olmalıdır” diye konuştu.

“Olağanüstü hal senaryoları gözden geçirilmeli”

Ulaşım, kamu düzeni ve toplumsal davranış risklerine de değinen Şahali, şunları kaydetti:

“İstenmeyen bir durumda kamu düzeninin korunması, yağma veya panikle insanların birbirini ezmesi gibi olayların önlenebilmesi için olağanüstü hâl uygulamalarının üzerinden geçilmesi gerekir.”

Ada koşullarının unutulmaması gerektiğini belirten Şahali, “Savaş unsuru ülkeye sıçramasa da yakınlığımız nedeniyle etkileri adaya daha hızlı ulaşmaktadır. Tedarik zinciri kopmamalıdır. Devlet ve ticaret erbabı birlikte hareket etmelidir” ifadelerini kullandı.

“Güvenliği Rumlarla birlikte konuşmak zorundayız”

Rum tarafının son yıllarda geliştirdiği askeri ittifakların tüm ada için risk oluşturduğunu belirten Şahali, şu ifadeleri kullandı:

“Rumların geliştirdiği askeri ittifakların neden olabileceği bir saldırıdan Kıbrıslı Türkler de etkilenecektir. Güvenliği Rumlarla birlikte konuşmalıyız.”

“Devlet panikleyemez, mesaj netliği hayati önemde”

Şahali, devletin kriz zamanlarında panik hakkı olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Devlet gerekli kararları gerektiği zamanda uygulayabilmelidir. Bu dönemde tek seslilik hayati önem taşımaktadır. Mesaj netliği ve kaynağının önceden duyurulması zorunludur. Dün hem Cumhurbaşkanlığı hem de Başbakanlık nezdinde ciddi çalışmalar yapıldı.Panik yapmaz dedik devlet ama panik içindeki yurttaşı da görmezden gelmez. Sayın Arıklı’ya sesleniyorum: Bu söylemlerde daha hassas olunmalıdır.”