Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün adını kullanarak yurtdışı veya farklı ülke kodlu numaralardan gönderilen ödeme talepli SMS’lerin dolandırıcılık girişimi olduğunu açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların bu tür mesajlara itibar etmemesi, mesaj içindeki bağlantılara tıklamaması ve hiçbir kişisel veya finansal bilgilerini paylaşmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu SMS’lerin internet bağlantısı içeren ve özellikle “+44” gibi yurt dışı kodlu numaralardan geldiği belirtildi. Bakanlık, kamuoyunu bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulan uyarı, vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçmeyi amaçlıyor.