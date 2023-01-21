EL-SEN Genel Sekreteri Tuğcu'nun açıklaması şöyle:

Teknecik Elektrik Santrali’nde yakıtın azalması sonucu dipten çekilen kirli yakıt, iki buhar tribününü devre dışı bırakmış ve Perşembe gecesi (19.01.23) ülke genelinde büyük çaplı elektrik kesintileri yaşanmıştır.

TPİC firmasından doğrudan alım yöntemi ile bir yıllık 220,000 tonluk anlaşma yapılan yakıtın, ilk sevkiyatı olan 12,000 bin tonluk Fuel oil, 05.01.23 tarihinde santrale gelmiş, bunun üzerinden 15 gün geçmesine rağmen ikinci sevkiyat bir türlü ayarlanamamıştır. Bu nedenle şu anda Teknecik Elektrik Santrali’nde tahminen 3 günlük yakıt kalmış bulunmaktadır.

Yaptığımız araştırmada sonucunda edindiğimiz bilgiye göre ise gemi hâlâ doluma girmemiştir. Yakıtın gemiye Pazartesi günü yüklenmesi durumunda Teknecik’e ulaşması, Çarşamba günü öğlen saatlerini bulacaktır. Daha önce defalarca belirttiğimiz gibi, TPİC bu işi yapmak için doğru bir firma değildir.

Yukarıda nedenini açıkladığımız yakıt yetersizliğinin sonucunda, KIB-TEK Yönetim Kurulu dün (20.01.23) itibarıyla Güney Kıbrıs’tan bir kez daha elektrik alımına gitme kararı üretmiş ve kilowatt saati 45 dolar cent’e ($ 0.45) alıma başlanmıştır. Yani gün, bize pahalıya mal olan bir biçimde, geçici olarak kurtarılmıştır.

Ancak, TPİC’in tıpkı bundan önce olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de yakıt sevkiyatını aksatmaya devam etmesi durumunda, aynı nakarat her birkaç haftada bir tekrarlanacak ve Güney Kıbrıs alternatifi devreye sokulana dek, halkımız yeniden elektrik kesintileriyle mağdur olmaya devam edecektir.”