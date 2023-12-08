Bunlar da ilginizi çekebilir

08.12.2023 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Alayköy’de Kemal Deniz Caddesi 3-4’üncü kilometreleri arasında, RL 508 plakalı salon araç sürücüsü, güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından dışarı çıkarak elektrik direğine çarpmıştır. Kaza sonucu araç sürücüsü olay yerinden ayrılmıştır. Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu kazaya methaldar araç sürücüsünün Nacid YAVUZ (E-41), olduğu tespit edilerek polise celp edilmiş ve akabinde aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılarak teminata bağlanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin kazayla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Tunç’u kabul etti

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Tunç’u kabul etti

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.