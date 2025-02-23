Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, dün düzenlenen eğitim programının açılışında yaptığı konuşmada, elektrikli araç sektörünün dünyada çok büyük ilerleme kaydettiğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bu konuda çağı yakalaması için bu tür organizasyonların oldukça faydalı olduğunu belirtti.

Öztürk, fosil yakıt kaynaklarının kıtlığı, fosil yakıtların fiyatı ve çevreye verdikleri zarar göz önüne alındığında, daha ekonomik ve çevre dostu olan elektrikli araçlara geçişin kaçınılmaz olacağını, ilgili tüm sektörlerin kendilerini bu konuda geleceğe hazırlamaları gerektiğini ifade etti.

Zebra Elektronik A.Ş. yöneticileri tarafından verilen seminer sonrası katılımcılara sertifika verildi.

Elektrikli araçların tarihçesi, elektrikli araç tipleri, soket tipleri, şarj modları, elektrikli araç istatistikleri ve e-mobilite gibi konularda katılımcılar bilgilendirilirken, şarj sektöründe geleceğin trendleri ve fırsatlar konusunda da bir sunum yapıldı.