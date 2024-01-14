Güzelyurt'ta Hicri Gümüş Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın yatak odası içerisinde dün saat 12.00 sıralarında çalışır durumdaki elektrikli sobaya perdenin temas ederek alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, yangın ikametgah sakinleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucuncda, söz konusu elektrikli soba, perde, ahşap korniş ve ofis sandalyesi yanarak zarar görürken, çıkan duman ve ısıdan dolayı ise yatak odasının duvarları islendi.

Soruşturma devam ediyor.