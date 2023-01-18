Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri komutanı olarak görev yaparken Türk bayrağını indirmeye çalışan bir Rum protestocu için 'vur' emri vermesiyle bilinen 86 yaşındaki emekli Korgeneral Hasan Kundakçı pazartesi günü hayatını kaybetmişti.

Kundakçı için Üsküdar Büyük Selimiye Camii'nde askeri tören düzenlendi. Törende kızları Gülsen Özbahar, Figen Fenton, damadı Murat Özbahar ile torunu Burak Özbahar taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu da katıldı.

Kundakçı'nın naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

''YERİNİ DOLDURMAK ZOR''

Korgeneral Hasan Kundakçı'nın kızı Ömür Gülsen Özbahar, "Yaptıklarını anlatmakla bitmez. Benim babam büyüktü ama etraftan onun söylenenleri duyduğumda gözümde daha çok büyüyor. O kadar büyük bir adam ve güzel bir insanmış ki. Yerini doldurmak çok zor. Acımız büyük. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

"GÖREV YAPTIĞIMIZ YILLARDA ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

İlker Başbuğ ise "Komutanımla bizim beraberliğimiz 1966 yıllarına dayanır. İlk doğu görevimde beraberdik. Kendisi 1993- 1995 yılları arasında Diyarbakır'da Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı yaptığı dönemde bende onun iki sene yardımcılığı görevini yaptım. Sayın komutanım Hasan Kundakçı şunu bütün samimiyetimle söyleyebilirim ki TSK'nın terörle mücadele konusunda yetiştirdiği en büyük, tecrübeli, bilgili komutanlarından birisiydi. Özellikle görev yaptığımız yıllar arasında ondan çok şey öğrendim" ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELENİN SİMGE İSİMLERİNDEN

Özel Harp Dairesi Başkanlığı da yapan Kundakçı'nın ismi, 90'lı yıllarda görev yaptığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terörle mücadelede gösterdiği başarılarla duyuldu.

1993'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın şehit olması üzerine ateş altındaki bölgeye gitti.

14 SAAT ÇATIŞTI

Teröristlerin telsiz konuşmalarından tekrar saldıracaklarını öğrenen Kundakçı, okulda yaralı halde olan 55 askerden tekrar silah kuşanmalarını istedi. Kundakçı, bu askerlerle birlikte tam 14 saat boyunca çatıştığı teröristlerin bölgeye girmesine izin vermedi.

RUM VATANDAŞI İÇİN VUR EMRİ

Kundakçı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olarak görev yaparken 14 Ağustos 1996 tarihindeki protestolar sırasında Türk bayrağını indirmeye çalışan bir Rum vatandaşı için vur emri vermişti.

27 YIL YURTDIŞINA ÇIKMADI

Bu gelişmenin ardından Kıbrıs Rum Kesimi’nin başvurusu üzerine Kundakçı hakkında yakalanması ve tutuklanması için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. Kundakçı bu nedenle 27 yıldır yurtdışına çıkmıyordu.



Hasan Kundakçı, bu konuyla ilgili "Bayrak indirilirse biz orada duramayız. Bayrağı indirilmiş bir komutan olarak anılmaktansa, yurtdışına çıkamayan komutan olarak bilinmeyi tercih ediyorum" açıklamasını yaptı.

"TAMBURALI PAŞA"

Sürekli yanında taşıdığı tambura şarjörlü piyade tüfeği nedeniyle 'Tamburalı Paşa' olarak anılan Kundakçı'nın terörle mücadeleyi anlattığı "Güneydoğu'da Unutulmayanlar" adlı bir de kitabı bulunuyordu