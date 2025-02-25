Dernek Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Birol Atasü tarafından yapılan açıklamada, başta polis teşkilatının hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılması yönünde yıllardır beklemekte olan yasa tasarılarına öncelik verilmesi, görevli polislerin kadro eksikliği nedeni ile olağanüstü özveriyle görev yürütmek durumunda olmaları dikkate alınarak bu yıl teşkilata 300 ün üzerine yeni personel istihdamı sağlanacak olması, Başbakanlık Bünyesinde Trafik Komitesi oluşturulması ve Polis Vakfı’na verilen özel önemin camia olarak kendilerini mutlu ettiği kaydedildi.

Emekli Polisler Derneği (Empolder) Genel Başkanı Birol Atasü’nün açıklaması şöyle;

“Ülkemizin gündemini sürekli meşgul eden suç oranları ve artık trajediye dönüşen trafik kazaları düşünüldüğünde Başbakan Ünal Üstel’in Polis Teşkilatı’nın ve Trafik Dairesi’nin güçlendirilmesi yönünde çalışmaların hızlandırıldığına ilişkin açıklamasını memnuniyet verici olarak buluyoruz.

Hükümetin bir kısmı 1974 yılından kalma Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Değişiklik Yasa Tasarıları ve Yol Güvenliği Değişiklik Yasa Tasarılarının en kısa sürede hayata geçirileceğini açıklamasını olumlu buluyor denetimlerin artırılması amacıyla polise yeni teknik cihazlar ve araçlar temin edileceğinin bildirilmesini de destekliyoruz.

Sabit radarlardan toplanan ceza tutarının yüzde 50 sinin Polis Teşkilatı’na aktarılacağını açıklayan Başbakan Ünal Üstel’i kutluyor ve destekliyoruz.

Bu adımın trafikte her gün yaşadığımız trajedilere son verme yönünde önemli olduğuna inancımız tamdır.

Emekli Polisler Derneği olarak, teşkilata bu yıl için 300 ün üzerinde personel alımı yapılacak olmasını, Polis Güçlendirme Vakfı’na destek sağlanmasını, Başbakanlık bünyesinde Trafik Komitesi oluşturulması ve buna gerekli bütçe desteğinin de sağlanmasını halkımızın yaşamakta olduğu sıkıntıların azaltılmasında etkili olacak sağlıklı çözümler olarak görüyor ve bu konuda hükümetten göstermekte olduğu kararlı duruşu sürdürmesini bekliyoruz.

Polis Mensuplarının adli, trafik, güvenlik ve diğer görevlerde canla başla, zaman mevhumu gözetmeksizin canlarını riske atarak başarıyla görev ifa etmeleri her türlü takdirin üstündedir.

Bu çerçevede Polislerimizin özlük haklarının günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesinin ve bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle hazırlanarak Meclis onayıyla hayata geçirilmesinin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz”