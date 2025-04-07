Eski Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, İçişleri Bakanlığı’nın Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu'na soruşturma açmasına yönelik bir açıklama yaptı.

Emine Dizdarlı, “Mülki Yönetim ve Bölümleri Yasası’nın 9’ncu maddesi uyarınca İlçe Kaymakamları, ilçede bütün resmi ve yarı resmi kuruluşların, yerel ve bölgesel kuruluş organlarının çalışmalarını, bütçe ve personel işlerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak yönetimini düzenlemek, İlçe’nin huzur ve güvenliğini sağlamak ve denetlemekten sorumludur” dedi.

Dizdarlı, “Görev yaptığı İlçede Devlet’in ve Hükümet’in temsilcisi olarak huzur ve güvenliği sağlamakla görevli Girne Kaymakamı medyaya da yansıyan davranışından dolayı soruşturmaya tabi tutulmuştur. Yasalar herkes içindir ve kimse ayrıcalıklı değildir. Sayın Kaymakamın bu andan itibaren göreve devam etmesi hâlinde aldığı tüm kararlar, attığı tüm imzalar toplum vicdanında kabul görmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Eski Ombudsman Dizdarlı, “İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar soruşturmanın selameti bakımından geçici olarak görevden uzaklaştırılması gerekmektedir” açıklamasını yaptı.