Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği tarafından ‘kaçak emlakçılık’ operasyonlarına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Birlikten yapılan açıklamada, “62/2024 sayılı Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, özellikle Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Siyasi ve Mali Şube tarafından yürütülen “kaçak emlakçılık” operasyonlarını büyük bir dikkatle takip etmekteyiz” ifadeleri kullanıldı.

“Kaçak emlakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen başarılı operasyonlar, sektörümüz adına büyük bir önem taşımaktadır” denilen açıklamada şöyle devam edildi:

“Bu doğrultuda, sergilediğiniz kararlılık ve özverili çalışmalarınızdan dolayı teşkilatınızı takdirle karşılıyor, emeği geçen tüm polis mensuplarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Görevinizde başarılarınızın devamını diler, iş birliğimizin her zaman süreceğini vurgulamak isteriz.”