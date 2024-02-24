Konuyla ilgili Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Emre Kaplan bu yılki Avrupa ve Dünya şampiyonası hazırlıkları kapsamında umut verdi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamı şu şekilde:

“Bu yarışta bir üst kategoride Ege Erülkü de Emre Kaplan ile birlikte yarışarak göz doldurdu. Ege Erülkü yarışın son kilometrelerine kadar Emre Kaplan’a verdiği destekle ve Emre Kaplan’ın sprinter özelliğini ön plana çıkarması ile millilerimiz, takım olarak da harika bir çalışma ile herkese keyifli bir yarış sundu. Sporcularımızı tebrik eder, ülke sporuna ve ülkemize bu büyük arenalar da bizleri temsil ettikleri gibi gururlandıran sporcularımızı ayrıca teşekkür ederiz.”