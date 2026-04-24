-Özel Haber-

Vatandaşın gündemi her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Sağlıktan elektriğe, pahalılıktan ulaşıma, altyapı eksikliklerinden yönetsel sorunlara kadar uzanan geniş bir yelpazede dile getirilen sıkıntılar, ülkede yaşam kalitesinin ciddi biçimde sorgulandığını ortaya koyuyor.

Gündem Kıbrıs Gazetesi’nin ülkenin sorunlarını sorduğu vatandaşlar, farklı başlıklar altında benzer bir noktada birleşiyor: yıllardır biriken yapısal sorunlar kalıcı çözümler yerine günü kurtaran uygulamalarla geçiştiriliyor.

Devlet hastanelerinde yaşanan yetersizlikler nedeniyle özel hastanelere mecbur bırakılan halk, artan hayat pahalılığı karşısında her geçen gün daha fazla zorlanırken; elektrik kesintileri, su sorunları ve altyapı eksiklikleri çağdaş yaşamın önündeki en büyük engeller olarak gösteriliyor.

Trafik kazaları, yetersiz yollar, toplu taşımanın olmayışı, plansızlık ve denetimsizlik de vatandaşın tepkisini çeken diğer önemli başlıklar arasında yer alıyor.

Bazı vatandaşlar ise sorunun temelinde liyakatsiz yönetim anlayışı, yatırımların eksikliği ve ülkenin geleceğine dair net bir vizyon ortaya konulamamasını görüyor.

Göçmen politikalarından Kıbrıs sorunundaki çözümsüzlüğe kadar uzanan değerlendirmeler, ülkede sadece günlük değil, uzun vadeli ve derin yapısal sorunların da varlığına işaret ediyor.

Vatandaşın ortak beklentisi ise net: daha planlı, daha adil, daha çağdaş ve insan odaklı bir yönetim anlayışıyla sorunların makyajlanmadan, kökten ele alınması.

Vatandaşlar ne dedi?

Kevser Uçar: Bu ülkenin en büyük sorunu sağlıktır. Herkesin eşit ve hızlı şekilde devlet hastanelerinden faydalanması gerekirken bizler ne yazık ki devlet hastanelerinin hizmetlerinden faydalanmakta büyük zorluk çekiyoruz. Devlet hastanesinden hizmet alamayan bizler bu kez özel hastanelere tonla para ödemek zorunda kalıyoruz. Sağlık sistemi bir an önce değiştirilmeli ve hastanelerimiz ve daha teknolojik daha modern yapılar haline gelmeli. Sağlıktan sonra en önemli sorun elektrik. Yaz-kış, gece-gündüz fark etmeksizin elektriksiziz. Bu sorunlar bir an önce çözüm bulmalı. Daha çağdaş bir yaşam için bunlar şart.

Muhammed Sofi: Bana göre ülkemizdeki en büyük sorunların başında elektrik geliyor… Elektrik temel tüketim maddelerimizin başında gelirken bir an önce sorunlar çözümlenmeli. Elektrik yanı sıra su da problem. Beldelere düzgün su akışı sağlanmalı. Aynı zamanda ülkede toplu taşıma olmaması da bana göre ülkedeki 3’üncü en büyük problem.

Ercan Mustafa: Ülkemizdeki en önemli sorun bana göre yatırımsızlık. Sağlık alanında yatırım yok, eğitim alanında yatırım yok, yollara bakıyorsunuz evet bir çalışma var ancak altı dolu değil. Teknolojiyi takip edemiyoruz ve bu alanlarda dünyadan çok ama çok gerideyiz. Memleketin durumu ortada. Hep makyaj yapıyorlar, yenilenme yok. Korkunç durumdayız.

Şöhret Nissedalı: Bana göre ülkemizdeki en önemli sorun bizi yönetenlerin iradelerini tam olarak kullanmadan bizi yönetmeye çalışmalarıdır. Çözüm bekleyen çok sorun var ve bu sorunları teker teker ele almak yerine günü kurtarma politikaları ile ilerliyorlar. En son yaşadığımız elektrik sorunu bir örnek. Bu sorunu ‘sabotaj’ diye niteleyerek ki bunu diğer taraftan ‘makinelerin bakımsızlığına’ bağlayan bir kesim de var, bu şekilde ifadelerle günü kurtarıyorlar. Sabotaj ise tabi ki sorumlusu bulunsun ancak günün sonunda halkı bu derece yüksek elektrik faturaları ile baş başa bırakarak bu şekilde medeniyetsiz bir hale düşürmek de yine yönetenlerin suçu gibi geliyor bana. Bunun yanında liyakatsiz seçimler, kamu kurumlarının çökmesi, kurumların çökmesi, özel sektörün sıkıntıları, trafikteki sorunlar… Her şey sorun… Yapay zekâ kamera takıyorsunuz ancak yol yok.

Hayriye Özdemir: Ülkede sorun çok… Elektrik, yollar, trafik kazaları, sağlık sistemi, devlet dairelerindeki sistemsizlik… Her şey bana göre sorun. Ancak bunların içinde benim ilk numaram pahalılıktır. İkinci sırada ise net olarak sağlık sistemimiz diyebilirim.

Eda Babacanlı: Ülkemizde bana göre sorun çok. Ancak en önemli sorun yollarımız diye düşünüyorum. Bunu da trafik kazalarının sayısından zaten algılayabiliyoruz. Aynı zamanda toplu taşıma olmaması da büyük sıkıntı. Sağlık sistemi de içler acısı…

Şehmuz Sarı: En büyük sorun bana göre ülkemizde göçmen sorunudur. Adaya girişler çok kolay ardından adaya giren yabancı kişiler takip edilmiyor. Ülkeye geldi ama ne yapıyor? Bu kez kazalar artıyor, suç oranları artıyor. Bu soruna bir an önce çözüm bulunmalı.

Süleyman Sandallı: Pahalılık bana göre bu ülkedeki en büyük sorundur. Ardından trafik güvenliği ve elektrik geliyor. Pahalılığa çözüm bulamadık, trafik güvenliği için uğraş veriliyor ama kazaların sayısı ortada. Elektrik konusunda ise sorunu çözemiyorlarsa, Türkiye’den kablo ile elektrik getirsinler.

Yusuf Meraklı: En büyük sorun Kıbrıs sorunundaki çözümsüzlüktür. İki ayrı devlet çatısı altında artık Kıbrıs sorununun çözümlenmesi gerekiyor. KKTC tanınacak, ayrı devlet olduğumuz kabul edilecek ve bu sorunu kökünden halledeceğiz. Bunun yanında trafikte sorunlar büyük, yollarımızın daha çağdaş, modern hale getirilmesi gerekiyor.