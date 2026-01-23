Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre Karaoğlanoğlu’nu metrekareye 29 kg ile Boğaz, 25 kg ile Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ) ve Yeşilırmak, 24 kg ile Selvilitepe, 23 kg ile de Alsancak takip etti.

Harmancı: Tek taraflı ve asimetrik bir yardım ilişkisi değil, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için stratejik ortaklık
Harmancı: Tek taraflı ve asimetrik bir yardım ilişkisi değil, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için stratejik ortaklık
İçeriği Görüntüle

Girne ile Esentepe’de metrekareye 22 kg; Alevkayası, Ercan ile Beylerbeyi’nde 21 kg; Taşpınar ile Mallıdağ’da 20 kg; Geçitkale, İskele ile Taşkent’te 19 kg; Sipahi, Lapta ile Kozanköy’de 18 kg; Balıkesir’de 17 kg; Akdeniz, Zaferburnu, Yenierenköy, Çayırova ile Dipkarpaz’da 16 kg; Çamlıbel, Lefkoşa, Gönyeli, Kantara ile Bostancı’da 15 kg ve Mağusa, Sandallar, Kalkanlı, Doğancı, Türkeli, Kırıkkale, Zümrütköy ile Pile’de ise 14 kg yağış ölçüldü.

Yağış alan diğer bölgelerde ise metrekareye 0,1 ile 13 kg arasında yağış kaydedildi.