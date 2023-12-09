Daireden yapılan açıklamaya göre, “Sipahi 29 kg/m², Yenierenköy 28 kg/m², Mehmetçik 24 kg/m², Çayırova 23 kg/m², Akdoğan, Esentepe 22 kg/m², Ziyamet, İskele 21 kg/m², Selvilitepe 19 kg/m², diğer yöreler ise 0,2 ile 18 kg/m² arası yağış aldı.