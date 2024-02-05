Doğum günü 5 Şubat olan ve rekorları bir motivasyon kaynağı olarak gördüğünü pek çok kez ifade eden 39 yaşındaki tecrübeli futbolcu, futbol kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da devam ediyor.

Portekiz Milli Takımı'nın yanı sıra Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi Avrupa'nın başat kulüplerinde forma giymesinin ardından kariyerini Suudi Arabistan'a yönlendiren Ronaldo, bu sezon ligde 18 maçta 20 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor.

Yeşil sahalardaki başarısını sosyal medyaya taşıyan oyuncuların başında gelen Portekizli yıldız Ronaldo, dünyanın en çok takip edilen ismi konumunda bulunuyor.

Sosyal medyanın da uzun yıllardır en sevdiği sima konumunda yer alan Ronaldo'nun, üç sosyal medya platformundaki toplam takipçi sayısı 898,5 milyona yükseldi.

Portekizli yıldızın Instagram'da 620 milyon, Facebook'ta 168 milyon, X'te ise 110,5 milyon takipçisi bulunuyor.

En fazla milli maça çıkan isim

21 yıllık milli takım kariyerinde Portekiz formasını 205. kez giyen Ronaldo, Kuveytli Bader Al-Mutawa'yı (196) geçerek erkek futbolunda en fazla milli maça çıkan isim oldu.

Milli takım kariyerine devam eden Ronaldo'nun en büyük rakiplerinden Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi ise milli takımda 180 maça çıkarken bu maçlarda 106 gol kaydetti.

Futbol tarihinin en golcüsü

Rekorları ele geçirmeyi sürdüren Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en golcü ismi olarak dikkati çekiyor. Tecrübeli oyuncu, kulüp ve milli takım kariyerinde çıktığı 1204 karşılaşmada attığı 873 golle listenin zirvesinde yer alıyor.

Milli takımlarda en golcü oyuncu

Ronaldo, en çok maça çıkma rekorunu kırdığı milli takımlarda, en golcü oyuncu unvanını da elinde bulunduruyor.

Portekiz formasıyla 128 gole ulaşan Ronaldo, İranlı Ali Daei (109) ve Arjantinli Lionel Messi'nin (106) önünde yer alıyor.

Milli takımlarda 10 kez "hat-trick" yapan ilk futbolcu unvanına sahip Ronaldo, 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olmanın yanı sıra Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en golcü (14) ismi olmayı da başardı.

Real Madrid tarihinin en golcüsü

Cristiano Ronaldo, 438 maça çıktığı Real Madrid'de 450 gol atarak kulüp tarihinin en skorer futbolcusu oldu.

Ronaldo, Real Madrid formasıyla 2009-2018 yıllarında 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3'er FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, 2'şer La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa zaferleri yaşadı.

35 kupa kazandı

Ronaldo, Real Madrid'in yanı sıra Portekiz, Manchester United, Juventus, Sporting Lizbon ve Al-Nassr formalarıyla toplam 35 kupa sevinci yaşadı.

Real Madrid'de toplam 16 kez kupa kaldıran Ronaldo, 2016 yılında Portekiz Milli Takımı'nda Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşarken, 2019 yılında ise UEFA Uluslar Ligi'nde zafere ulaştı.

Manchester United formasıyla Ronaldo, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 İngiltere şampiyonluğu, 1 İngiltere Federasyon Kupası, 2'şer İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Süper Kupası (FA Community Shield) kazandı.

Juventus formasıyla ise Portekizli golcü, 2'şer İtalya şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası ve 1 İtalya Kupası zaferi yaşadı.

Sporting Lizbon formasıyla ise Ronaldo, 1 Portekiz Süper Kupası kazandı.

Ronaldo, Al-Nassr formasıyla ise Arap Kulüpler Şampiyonlar Kupası'nı elde etti.

Ronaldo, Manchester United ile 346 karşılaşmada 145 gol, Juventus'ta 134 maçta 101 gol ve Sporting Lizbon'da 31 müsabakada 5 gol attı.

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden 38 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Al-Nassr'da çıktığı 50 resmi maçta ise 44 gol buldu.

Şampiyonlar Ligi'nin en çok maça çıkan ve en golcü oyuncusu

Ronaldo, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla 140 gol kaydettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en golcüsü olarak dikkati çekiyor.

Yıldız futbolcu, 183 karşılaşmayla turnuva tarihinin en fazla maçta görev alan oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor. Şampiyonlar Ligi'nde 163 maçta 129 gol atan Messi, iki istatistikte de Ronaldo'nun en yakın takipçisi olarak göze çarpıyor.

Üç Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan tek futbolcu konumundaki Ronaldo, 5 kezle "Devler Ligi"ni en çok kazanan oyuncular arasında yer alıyor.

Real Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunu 17 golle tamamlayan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını da elinde tutuyor. Listenin ikinci sırasında da 2015-2016 sezonundaki 16 gollük performansıyla yine Ronaldo bulunuyor.

Gol krallıkları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol krallığı yaşayan futbolcu, Ronaldo oldu.

Cristiano Ronaldo, "Devler Ligi"nde 7 defa gol kralı olmayı başardı. Tecrübeli futbolcu, Manchester United'da 2007-2008, Real Madrid'de 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında gol krallığı yaşadı.

Ronaldo, Premier Lig'de 2007-2008, La Liga'da 2010-2011, 2013-2014 ve 2014-2015, Serie A'da 2020-2021 sezonunda gol krallığına ulaştı.

Ödül koleksiyonu

Ronaldo, futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Altın Top'u 5 kez kazanmayı başardı.

Manchester United'da 2008 yılında bu ödüle ilk kez layık görülen Portekizli futbolcu, Real Madrid'de koleksiyonunu geliştirdi. Yıldız futbolcu, Real Madrid formasıyla 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında Altın Top (Ballon d'Or) ödülü elde etti.

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülünü 2008 (Manchester United), 2016 ve 2017'de (Real Madrid) olmak üzere iki kez alan Ronaldo, Avrupa'da yılın en golcü oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı ödülünü de 4 defa (2007-2008, 2010-2011, 2013-2014, 2014-2015) kazandı.

5 Şubat tarihinde doğan diğer yıldız futbolcular

Futbol dünyasında birçok rekorun altında imzası bulunan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Brezilyalı Neymar, Arjantinli Carlos Tevez ve Galatasaray'ın tarihine adını altın harflerle yazdıran Rumen eski futbolcu Gheorghe Hagi'nin bir ortak özelliği de aynı gün dünyaya gelmeleri.

Üç yıldız oyuncu da 5 Şubat tarihinde dünyaya gelirken 39 yaşındaki Ronaldo ve 32 yaşındaki Neymar, kariyerlerine devam ediyor. Tevez, 2022 yılında 38 yaşındayken futbola veda ederken Hagi ise 2001 yılında Galatasaray'da jübilesini yaparak 36 yaşında yeşil sahalara veda etti.