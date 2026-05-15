Avrupa’nın en prestijli drift organizasyonu olan Drift Masters Grand Prix 2026 sezonunun ikinci ayağı, 16–17 Mayıs tarihlerinde İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Circuito del Jarama pistinde gerçekleştirilecek. Dünyanın en elit 37 drift pilotunun yer aldığı organizasyonda, Türkiye ve KKTC’yi temsil eden tek Türk sporcu Dr. Enver Haskasap da mücadele edecek.

İtalya’daki sezon açılışının ardından gözler şimdi Madrid’deki yüksek tempolu yarış hafta sonuna çevrilirken, Avrupa drift sahnesinin en hızlı ve en teknik pilotları tarihi Jarama pistinde piste çıkacak.

JARAMA’DA ZORLU MÜCADELE

NEU Drift Racing Team pilotu Dr. Enver Haskasap, 1000 beygir gücündeki #535 kapı numaralı Nissan Silvia S15 aracıyla Madrid’de yarışmaya hazırlanıyor. İtalya’daki ilk etapta yaşadığı şanssızlıklara rağmen sürüş performansıyla dikkat çeken Haskasap, İspanya etabında istikrarlı bir sonuç elde etmeyi hedefliyor.

Madrid etabı öncesinde açıklamalarda bulunan Enver Haskasap, “Drift Masters Grand Prix dünyanın en üst düzey drift organizasyonlarından biri. Burada yarışmak hem büyük bir gurur hem de çok ciddi bir sorumluluk. İtalya’daki etaptan önemli tecrübeler çıkardık. Madrid’de elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak istiyoruz” dedi.

Jarama pistinin teknik yapısına dikkat çeken Haskasap, “Bu pist yüksek hızla birlikte teknik geçişlerin yoğun olduğu bir parkur. Araç ayarları, lastik yönetimi ve doğru çizgi burada çok önemli olacak. Ekibimizle birlikte yarışa iyi hazırlandık. Amacımız Türkiye ve KKTC’yi Avrupa’nın en önemli drift sahnesinde en iyi şekilde temsil etmek” ifadelerini kullandı.

TARİHİ JARAMA PİSTİNDE ZORLU SINAV

Madrid’de yarışa ev sahipliği yapacak olan 3.85 kilometrelik Circuito del Jarama pisti, drift dünyasının en teknik parkurlarından biri olarak gösteriliyor. Yüksek hızlı sağ virajlar, teknik sol geçişler ve sert yükseklik değişimleri, pilotları hem hız hem de kontrol anlamında büyük bir sınavdan geçirecek.

Pistin asimetrik yapısı nedeniyle mekanik tutunma, doğru lastik seçimi ve kusursuz çizgi kullanımı yarışın kaderini belirleyecek en önemli faktörler arasında yer alıyor.

DEV İSİMLER AYNI PİSTTE

Madrid etabında drift dünyasının en büyük yıldızları da zirve için piste çıkacak. Şampiyona liderliğini elinde bulunduran İrlandalı Conor Shanahan, drift tarihinin en başarılı isimlerinden James Deane ve Polonyalı yıldız Piotr Więcek Madrid’de nefes kesen tandem mücadelelerine imza atacak.

CANLI YAYIN RED BULL TV VE YOUTUBE’DA

16–17 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Drift Masters Madrid etabındaki sıralama turları ve tandem eşleşmeleri, dünya genelinde Red Bull TV ve Drift Masters’ın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Binlerce drift tutkunu, Avrupa’nın en büyük drift sahnesinde yaşanacak mücadeleyi anbean takip edecek.