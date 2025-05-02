Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP) tarafından Rum Yönetimi’nin mülkiyet alanındaki son adımlarına yönelik açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Güney Kıbrıs’ta bir süredir devam eden tutuklamalar ve açılan davalar, tehlikeli bir genişleme eğilimi göstermektedir. Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Rum yönetimi Kuzey Kıbrıs’taki gayrimenkul satışlarını artık salt bir hukuki konu olarak değerlendirmemekte; bireyleri doğrudan hedef alan sistematik bir cezalandırma süreci yürütmektedir.

Başlangıçta yalnızca inşaat sektörü temsilcileri ve müteahhitleri hedef alan bu yargılamalar, kısa sürede kapsamını genişletmiş; emlakçılardan eşdeğer mal sahiplerine ve hatta alıcılara kadar uzanan geniş bir kesimi içine almıştır. Son edinilen bilgilere göre, aralarında KKTC vatandaşlarının da bulunduğu 13 kişiye suçlamalar yöneltilmiş; bu kişilerden 4’ü eşdeğer mal sahibi, 4’ü Türk vatandaşı müteahhit ve 5’i alıcı konumundadır. Ayrıca, Rum makamları yeni bir uygulamaya geçerek elektronik tebligat yöntemini kullanmaya başlamış, bu da daha fazla kişinin hızla yargı sürecine dahil edilmesini kolaylaştırmıştır.

Rum tarafının izlediği bu yol, yalnızca bireylerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal etmekle kalmamakta; aynı zamanda iki toplum arasındaki kırılgan ilişkilere de ciddi zarar vermektedir. Mülkiyet meselesinin siyasi ve toplumsal boyutları göz ardı edilerek atılan bu adımlar, hukukun evrensel ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

Ekonomik Örgütler Platformu olarak, Rum yönetiminin bu yeni uygulamalarından derin endişe duyduğumuzu kamuoyuyla paylaşırız. Bu gelişmeler karşısında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Hükümeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamları ile istişare halinde en üst düzeyde bir ortak eylem planı oluşturulması çağrısında bulunuyoruz. Rum tarafının haksız girişimlerinden olumsuz etkilenebilecek bireylerin haklarının korunması amacıyla uluslararası alanda etkili bir hukuki ve diplomatik mücadelenin yürütülmesi beklentimizdir.”