T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı yeni yıl öncesi ve sonrasında oldukça yoğun saatler yaşadı. T&T Havalimanı İşletmeciliği yolcuların uçuşlarını güvenli ve rahat gerçekleştirebilmeleri için sektör ile birlikte tüm tedbirleri alması nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Havaalanında en fazla yoğunluk 2 ve 4 Ocak 2026 tarihilerinde yaşandı.

2 ve 4 Ocak’ta toplam 249 sefer

Yeni yılın dördüncü günü olan 4 Ocak 2026’da Ercan Havalimanı 127 sefer ve 19 bin 453 yolcu ile yoğun bir gün daha geçirdi.

30 Aralık 2025 ile 4 Ocak 2026 arasında Ercan Havaalanı’nda 652 uçağa hizmet verildi.

Açıklamada, 30 Aralık 2025’te 108 uçak 15 bin 718 yolcu. 31 Aralık 2025’te 100 uçak 13 bin 241 yolcu, 1 Ocak 2026’te 86 uçak 13 bin 188 yolcuya hizmet veren Ercan Havalimanı 2 Ocak tarihine ise 122 uçak ve 17 bin 801 uçağı ağırladı. Yeni yılın üçüncü günü olan 3 Ocak 2026’da 109 uçak ve 15 bin 255 yolcuya hizmet verdi. 4 Ocak’ta ise havalimanı en yoğun gününü yaşadı. 4 Ocak’ta havalimanı 127 uçak 19 bin 453 yolcu ağırladı.

30 Ocak 2024 ile 4 Ocak 2025 tarihlerini kapsayan bir önceki yeni yılda ise Ercan Havalimanı 600 uçak ve 77 bin 902 yolcuya hizmet vermişti.

Alınan önlemlerle herhangi bir sıkıntı yaşanmadı

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, yeni yıl döneminde havalimanında artan yolcu ve uçuş trafiğine yönelik olarak alınan güvenlik ve operasyonel tedbirlerin başarıyla uygulandığını ifade etti.

İlgili birimler arasında sağlanan etkin koordinasyon sayesinde süreçlerin sorunsuz şekilde yürütülerek herhangi bir aksaklık yaşanmadığını dile getiren Özçelik, “Yolcu memnuniyeti ve operasyonel süreklilik esas alınarak güvenlik, terminal işletimi ve yer hizmetleri alanlarında gerekli planlamalar önceden yapılmış; tüm ekipler kesintisiz görev icra etmiştir. Uçuş operasyonları planlanan şekilde gerçekleştirilmiş, yolcularımıza güvenli ve konforlu bir seyahat ortamı sunulmuştur. Havalimanı yönetimi olarak, yoğun dönemlerde de hizmet kalitesini en üst seviyede tutmaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir” dedi.

Yeni yılda yaşanan yoğun trafik nedeniyle yoğun bir tempo ile çalışan KKTC Sivil Havacılık Dairesi, Türk Hava Yolları (THY), Pegasus Hava Yolları, AJET Hava yolları, Sun Express Hava Yolları, İstanbul Handling, polis, muhaceret, sağlık ve Gümrük Dairesi ve Turizm yetkililerine teşekkür eden Özçelik, seyahat eden yolcuların ülkemize ulaşmasında büyük emekleri olan Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), üniversiteler ve tüm turizm paydaşlarına teşekkür etti.