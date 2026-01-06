Ercan Havalimanı’nda meydana gelen röntgencilik ve cinsel taciz olayıyla ilgili olarak tutuklanan zanlı A.Ç., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ebrar Kiriş, olayla ilgili bulguları aktardı. Kiriş, zanlının 5 Ocak 2026 tarihinde saat 12.10 sıralarında Ercan Havalimanı’nda, İstanbul Handling bünyesinde yolcu hizmetleri görevlisi olarak çalıştığını belirtti. Zanlının, yine havalimanında çalışan F.K. isimli kadının kadınlar tuvaletine girmesini bekledikten sonra arkasından içeri girerek, yan kabinde klozet üzerine basıp kabinlerin üst kısmından mağduru izlemek suretiyle röntgencilik yaptığı ve cinsel tacizde bulunduğu yönünde şikâyet yapıldığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının aynı gün güvenlik kameraları incelenerek tespit edildiğini ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti. Soruşturmanın tamamlandığını ve zanlı aleyhine dava getirildiğini belirten polis, ileride görüşülecek davada hazır bulunmasını sağlamak amacıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücut yapmasına ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 900 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir vererek, zanlının tutuksuz yargılanmasına karar verdi.