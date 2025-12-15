25 Ekim 2025 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Ercan Hava Limanı’nda KKTC’ye giriş yapan bir yolcu tarafından yolcu çıkış kapısı önünde unutulan el çantasının çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı.

Polisten edinilen bilgilere göre, söz konusu el çantası içerisinde 2 bin ABD doları, bir adet bluetooth kulaklık, gözlük ve elektronik sigara bulunuyordu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, meselede zanlı olarak aranan 51 yaşındaki H.S., 14 Aralık 2025 tarihinde Ercan Hava Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.