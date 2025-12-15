15 Aralık 2025 tarihinde, saat 06.30 sıralarında, Lefkoşa–Güzelyurt Anayolu’nun 15-16’ncı kilometreleri arasında meydana gelen kazada, Osman Ozan Tabak (55) yönetimindeki GL 621 plakalı salon araç, Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada sürücünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aynı gün saat 08.15 sıralarında, Güzelyurt–Lefkoşa Anayolu üzerinde Mevlevi Çemberi yakınlarında meydana gelen bir diğer kazada ise Mustafa Kavurma (46) yönetimindeki VZ 874 plakalı salon araç, batı istikametine doğru seyrettiği sırada Kaskon Ltd. önlerinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü Mustafa Kavurma, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra yapılan müdahalenin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.