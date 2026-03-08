Güne özel kadınlara verilen çiçek buketlerinin ve hediyelerin üzerinde “Hayatın her alanında emekleri, azimleri ve başarılarıyla fark yaratan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyoruz” yazıldı.

Kadınlar, günlerinin hatırlanmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, T&T Havalimanı İşletmeciliğine teşekkür etti.

Özçelik: Kadınlar özelde ailenin, genelde toplumun temelini oluşturmaktadır

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik de gün nedeniyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Özçelik, “Toplumun ve kurumlarımızın gelişiminde önemli bir rol üstlenen kadınların emeğini, azmini ve başarılarını takdirle karşılıyoruz. Kadınların iş hayatında, sosyal yaşamda ve aile içinde üstlendikleri sorumluluklar; daha güçlü, daha adil ve daha sürdürülebilir bir geleceğin temelini oluşturmaktadır. Ercan Havalimanı’nda da kadın çalışanlarımızın katkıları, üretkenliği ve liderliği bizler için büyük bir değer taşımaktadır. Bu vesileyle, başta kurumumuzda görev yapan kadın çalışanlarımız olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutluyor; sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yaşam diliyorum” dedi.