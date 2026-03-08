Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erhürman mesajında, savaşların, belirsizliklerin, ekonomik sıkıntıların ve şiddetin en ağır bedelini kadınların ödediğini belirterek, bu yıl 8 Mart’ın dünyada, bölgede ve ülkede kadınların ağır bedeller ödediği bir döneme denk geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın mesajının tamamı şu şekilde:

"Savaş varsa, en ağır bedeli kadınlar öder. Belirsizlik varsa öyle. Ekonomik sıkıntılar varsa öyle. Şiddet yaygınlaşıyorsa yine öyle...

Dünyada, bölgede ve ülkemizde kadınların çok ağır bedeller ödemek zorunda kaldığı bir döneme rastladı bu yıl 8 Mart.

Cumhurbaşkanlığı'nda, kadın çalışanlarımızla, emekçilerimizle kısacık bir süre için de olsa buluştuk. Cumhurbaşkanlığı personelinin ağırlıklı olarak kadınlardan oluşmasından gurur duyuyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız atama ve görevlendirmelerin önemli bir çoğunluğu da kadın. Kadın oldukları için değil, layık oldukları için (liyakat dolayısıyla) tabii.

Varlıklarına ve emeklerine teşekkür ediyorum.

2027 8 Martının, kadınlar için, çocuklar için, insanlık için daha güzel günlere rastlamasını diliyorum"