Ercan Havalimanı İşletmecisi T&T Havaalanı İşletmeciliği Ltd. Şirketi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından Türkçe ve İngilizce olarak bastırılan ve KKTC’deki trafik kurallarını içeren görsel bilgiler yer alan broşürler, havalimanının gelen yolcu bölümündeki kiralık araç işletmelerine verildi. Kiralık araç işletme sahipleri de, broşürleri araç kiralayanlara dağıtıyor.

Broşürlerde trafiğin soldan olduğu, yollardaki hız limitlerine dikkat edilmesi gerektiği, yaya geçitlerinde geçiş hakkının yayanın olduğu, çemberlerde öncelik hakkının sağdan gelenin olduğu, tüm yolcuların emniyet kemeri takma zorunluluğu olduğu, araç kullanırken cep telefonu kullanmanın yasak olduğu ve araç kiralarken sözleşme kimin adına ise o kişinin aracı kullanabileceği belirtiliyor.

Ercan Havalimanı’ndaki polis yetkililerinin de ülkeye gelen yolculara ve turistlere dağıttığı broşürlerle sürücüleri bilinçlendirerek, son aylarda artan trafik kazalarının önüne geçmek amaçlanıyor.