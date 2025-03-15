Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, 24 Ekim 2007 tarihinde Ercan havalimanında zanlının kasten ve sahtekarlıkla İngiltere'ye gideceğini bildiği halde uçuş görevlisine Antalya Havalimanına gideceğini söyleyip, uçuş kartı temin ettikten sonra kendisine M.Y tarafından verilen aynı isme düzenlenen GKRY kimlik kartı ve KKTC kimlik kartını kullanarak İngiltere'ye gittiğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak, dosya tanzim edildiğini ve zanlının 26 Ağustos 2009 tarihinde yargılanır, deport edildiğini söyledi.

Polis, zanlının bulunamadığından aleyhine tutuklama emri çıkarıldığını belirtti.

Polis, zanlının 13.3.2025 tarihinde M.H adıyla düzenlenen İngiliz pasaportuyla kayıt yaptırmak için Lefkoşa Muhaceret Polisine başvurduğunu, doğum tarihi ve doğum yerinin aranan şahısla aynı olması sebebiyle Demirhan Polis Karakoluna bilgi verildiğini ifade etti.

Polis, karakola celp edilen zanlının M.Y adına İngiltere pasaportu olduğunu beyan ettiğini ifade etti.

Polis, 23.10.2007 tarihinde Ercan Havalimanından M.Y ismi ile KKTC'ye giriş yaptığını ve 24.10.2007 tarihinde H.Y ile ayni uçağa binip ülkeden çıkış yaptıklarını itiraf ettiğini kaydetti. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.