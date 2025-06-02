Yıllardır havalimanında işgalci konumda bulunan ve kira ödemeyen taksiciler, yeni Havalimanın’na geçilmesin rağmen işgali sürdürmeye devam ediyor. Ercan Havalimanı’nda gelen yolcu bölümünden araçları ile yolcularını almaya gelen halkımızı taksicilerin iki yolu işgal etmesi nedeniyle havalimanınnda büyük bir trafik kaosu yaşatıyorlar. Adamıza gelen turistler de ülkemize adım atar atmaz bu kaos ile yüzleşiyor.

Taksiciler, hem gelen yolcu bölümündeki iki yolu işgal edip halka ve turistlere trafik kaosunu yaşatırken, hem de sözleşme gereği işletmeciye kira ödemeyerek devlete olan yükümlülüklerini de yerine getirilmesine engel olup devlet maliyesini gelir kaybına sokuyorlar.

12 yıldır kira vermiyorlar

Taksiciler, Ercan Havalimanı’nın işletmesini 12 yıldır devralan T&T Havalimanı İşletmeciliğine kira sözleşmesi gereği belirli bir meblağ ödemesi gerekirken bunu hem yapmıyor, hem de sözleşme gereği alınan kiranın yüzde 47.8 ve yüzde 16’lık kısmının da devlet bütçesine gitmesine olanak tanımıyorlar. 12 yılıdır havalimanını işleten T&T Havalimanı İşletmeciliği’ne yaklaşık 50 milyon TL borcu bulunan taksicilerin develete de yaklaşık 27.7 milyon TL’yi verilmesine engel olup vatandaşın hakkınından çalmayı sürdürüyor.

Yeni Havalimanına geçmeden önce 2 milyon yolcunun ağırlandığı eski havalimanında 36 taksici bulunurken, 2025 yılı sonuna kadar 5.7 milyon yolcu rakamı beklenirken yine 36 taksici yolcuları karşılamaya devam ediyor. Taksicilerin gelen turistlere karşı davranışları, kılık kıyafetleri de zaman zaman şikayet konusu olarak da karşımıza çıkıyor.

Dünya’nın bir çok havalimanında taksicilerin gerek araçlarının renkleri, duracakları yerler sistemli ve düzenli bir şekilde belirli bir kurallara göre ayarlanırken, vatandaşlar da yeni ve modern bir havalimanı olan Ercan Havalimanı’na da böyle bir sistemin getirilmesini istiyor.

Öte yandan, Taksicilerin devletten ücretsiz alıdığı “T” taksi plaka izinleri bugün 300 bin Sterline el değiştirildiği göz önüne alındığında büyük bir gelir elde edilirken, taksicilerin havalimanında işgalci konumda kalmayı sürdürmeleri gelen yolcu önünde yaşanan tıkanıklığın baş faktörleri olarak da karşımıza çıkıyor.