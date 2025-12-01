Mahkemede olguları aktaran polis memuru Y.S., 28 Kasım 2025’te saat 22.30 sıralarında Ortaköy’de devriye gezen ekibin, yol kenarında kapısı açık şekilde çalışır vaziyette duran bir aracın yanına yaklaştığını belirtti. Araç içerisinde bulunan W.S.W.A.’nın üzerinde yapılan aramada, pantolonunun sağ cebinde yaklaşık 4 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare alındı.

Polis, 29 Kasım’da zanlının ikametgâhında gerçekleştirilen aramada apartmanın bodrumunda kova içerisinde 2 gram hintkeneviri, 3 hassas terazi ve 8 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan hap bulunduğunu kaydetti.

Y.S., W.S.W.A.’nın verdiği izahatta hem üzerinde hem de bodrumdaki maddelerin ev arkadaşı A.A.K.F.’ye ait olduğunu beyan ettiğini, bunun üzerine zanlı hakkında derdest emri temin edilerek 30 Kasım’da tutuklandığını açıkladı. Ele geçirilen maddelerin analize ve parmak izi incelemesine gönderileceği de belirtildi.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı A.A.K.F.’nin 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.