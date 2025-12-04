Ercan Havalimanında meydana gelen "Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu" suçundan tutuklanan M.Ş yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı.

Polis, 30 Kasım 2025 tarihinde Ercan Hava Limanına KKTC’de turist olarak bulunan zanlının daha önceden KKTC 'ye gelirken beraberinde getirmiş olduğu yaklaşık 0.40 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile KKTC’den çıkış yapmak isterken, Kale 8 diye bilinen polis kontrol noktasında tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, suçunu kabul edici nitelikte bir gönüllü ifade verdiğini kaydetti.

Polis, maddenin devlet laboratuvarına tetkiklerinin yapılması için teslim edildiğini ve uyuşturucu olduğunun teyit edildiğini açıkladı. Zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını kaydeden polis, KKTC’de kalıcı bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.