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Böylece 21 Temmuz sabahı geliş/gidiş uçuşları yeni terminal binasından başlayacak.

Yeni terminal binasındaki ilk uçuş ise 21 Temmuz’da saat 07.40’da PGT1851 sefer sayılı Pegasus Hava Yolları’nın Ercan-Adana seferi olacak.

21 Temmuz’da saat 07.00’den itibaren uçuşlar yeni terminal binasından başlayacak.

Ercan, taşınma nedeniyle bugün saat 19.15 ile yarın 07.00 arası tüm uçuşlara kapatılacak.

Mevcut binada bugün son mesailerini yapacak olan görevliler de, yarın sabah yeni terminalde işbaşı yapacak.

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