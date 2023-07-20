Ercan Havalimanı’ndan son uçuş bugün gerçekleşti. Yolcular, çalışanlar ve yetkililer son uçuş olmasından dolayı duygulu anlar yaşadı...
Mevcut binada bugün son mesailerini yapacak olan görevliler de, yarın sabah yeni terminalde işbaşı yapacak.
Ercan, taşınma nedeniyle bugün saat 19.15 ile yarın 07.00 arası tüm uçuşlara kapatılacak.
21 Temmuz’da saat 07.00’den itibaren uçuşlar yeni terminal binasından başlayacak.
Ercan Havalimanı’ndaki son uçuş yarın saat 18.45’te Türk Hava Yolları’nın 7749 sefer sayılı Ercan-Sabiha Gökçen (İstanbul) seferi olacak.
Yeni terminal binasındaki ilk uçuş ise 21 Temmuz’da saat 07.40’da PGT1851 sefer sayılı Pegasus Hava Yolları’nın Ercan-Adana seferi olacak.
Böylece 21 Temmuz sabahı geliş/gidiş uçuşları yeni terminal binasından başlayacak.