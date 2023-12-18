Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı.

Polis, Ercan Havaalanı'nda yolcu gidiş bölümünde İstanbul Handling şirketinde bagaj toplama görevlisi olarak çalışan zanlıların 13 Eylül 2023 tarihinde, saat 07.30 sıralarında ülkeden çıkış yapacak olan yolcu A.H.’ye ait bavulu açarak içerisinde muhafaza edilen 2 bin 700 Sterlin nakit parayı çaldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların 27 Eylül tarihinde saat 09.45 sıralarında ise ülkeden çıkış yapacak yolcu F.G.’ye ait bavulu açarak içerisinde muhafaza edilen 20 bin TL nakit parayı çaldıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların 24 Ekim 2023 tarihinde, saat 02.00 raddelerinde ülkeden çıkış yapacak olan E.Ö.’ye ait bavulu açarak bavulun ön kısmında bulunan el çantası muhafaza edilen 18 ayar altın erkek kolye, 18 ayar altın erkek künye, 18 ayar altın bayan kolye, künye ve küpeden oluşan takı setini, 2 adet 18 ayar altın bileziği, 1 adet Diesel marka erkek kol saatini ve 20 Euro nakit parayı çaldıklarını belirtti.

Polis memuru, zanlıların 6 Kasım 2023 tarihinde saat 00:40 raddelerinde ülkeden çıkış yapacak olan Ö.D.’ye ait bavulu açarak içerisinde muhafaza edilen 1 adet tek taş pırlanta yüzüğü, 1 adet beş taş pırlanta yüzüğü, 1 adet altın Versace zincirli kolyeyi ve Swaroski marka küpeleri sirkat ettiklerini belirtti.

Polis, yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis memuru, para ve eşyaların zanlıların çalıştığı tarih ve saatlerde çalındığını belirlediklerini açıkladı.

Polis zanlı S.A'nın ikametgahında yapılan aramada yatak odası içerisinde elbise dolabının alt kısmında bulunan bavulun çerisinde 10 milyon TL değerinde birçok tablet, telefon kulaklık, laptoplar,airpodlar gözlükler ,powerbank cihazları, elektronik sigara cihazları ile yine yatak odası içerisinde bulunan dolabın içerişinde poşetler içerisinde saatler ve birçok ziynet eşyaları tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis zanlı S.A'nın ifadesinde suçunu itiraf ederek, 15 Temmuz’da yeni havaalanı açıldıktan sonra şut bölümünden birçok bavuldan diğer zanlı ile birlikte eşyaları aldıklarını ve paylaştıklarını söylediğini açıkladı.

Polis, olayın basına yansımasının ardından Türkiye başta olmak üzere Almanya, Rusya, Yunanistan’dan şikâyet telefonları aldıklarını açıkladı. Polis, zanlılarla ilgili 8 kişinin yazılı şikayeti olduğunu, ülkeye gelip şikayetçi olacak birçok kişi daha olduğunu belirtti.

Polis, bulunan eşyaların yanı sıra bulunmayan ziynet eşyası ve nakit paralar olduğunu açıkladı.

Polis, casinolara oyuncu getiren cankıttan bilgi alıp, zengin şahısların ismini eşi S.A'ya verdiği gerekçesiyle tutuklanan Eylem Atıcı’nın şahadet yetersizliğinden dolayı serbest bırakıldığını belirtti.

Zanlı S.A ile H.Y'nin maaşlarını aşan yüksek miktarda kumar oynadıklarını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlıların bahis oynayarak, para kazandıklarını söylediklerini ancak yapılan soruşturmada yalan söylediklerinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlı H.Y'nin eşine, 10 bin liralık cep telefonu verdiğini belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının eşinin ifadesinde cep telefonunu kocasının hediye ettiğini anlattığını açıkladı.

Polis, yapılan araştırmada telefonun aşka bir şahsa ait olduğunu belirlediklerini açıkladı. Polis memuru, olayın Ercan gibi stratejik bir yerde meydana gelmesinden dolayı toplumda infial yarattığını açıkladı. Polis, zanlılar hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini ancak tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceklerini ifade ederek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Zanlı H.Y'nin avukatının tutuklu yargı talebine itiraz etmesi sonucu duruşma gerçekleştirildi. Savunma mahkemeye kefil tanıklar dinletti.

Gerçekleştirilen duruşmanın ardından kararını açıklayan Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, işlenen suçun ciddiyetine vurgu yaparak, her iki zanlının da 75 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

