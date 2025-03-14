Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

13.03.2025 tarihinde, saat 20.20 sıralarında, Ercan - İskele Anayolu’nun Anfora Alışveriş Merkezi önlerinde, Batuhan AK (E-25) yönetimindeki JK 198 plakalı araç ile Ercan istikametinden İskele istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağa Anfora Alışveriş Merkezine dönüşe geçen Zeshan ZESHAN (E-26) yönetimindeki MZ 040 plakalı aracı geçmeye çalıştığı esnada aracın ön kısmı ile MZ 040 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan MZ 040 plakalı araç sürücüsü Zeshan ZESHAN kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.