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23.03.2024 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, Yonca Kavşağı-Ercan Anayolu üzerinde, Anomah Alexis MULAH (E-27) yönetimindeki LU 080 plakalı salon araç ile Ercan Havalimanı istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sonunda bulunan çembere yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordür taşlarına, çemberin bordür taşlarına ve Gaziköy anayolunda orta refüj içerisinde bulunan bilgi verici levhaya çarptıktan sonra, kontrolsüz şekilde savrulmuş ve Gaziköy-Ercan anayoluna giriş yapıp kaldırım üzerinde sağ yan kısmı üzerine devrilerek durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araçtaki yolcu Elizabeth Pamilerin AYORİNDE (K-31), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.

Kaza yla ilgili polisin açıklaması şu şekilde:

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