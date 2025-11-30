Mahkemede ifade veren polis memuru Hülya Debreli, zanlı M.C.D.’nin Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “sirkat” (hırsızlık) suçlarına bağlantılı olduğunu belirtti. Debreli, zanlının 14, 18 ve 25 Mart 2017 tarihlerinde, havalimanında faaliyet gösteren bir iş yerinden;

34’er euro değerinde 2 adet Jack Daniel’s marka içki ,

255 euro değerinde 1 adet Ray-Ban güneş gözlüğü ,

17 euro değerinde Jack Daniel’s marka içki ,

22,5 euro değerinde Kent Black marka karton sigara ,

17 euro değerinde Jack Daniel’s marka içki ,

Toplam 697 euro değerinde 3 adet Ray-Ban güneş gözlüğü

çaldığının kamera görüntüleri ve tespitlerle ortaya konulduğunu söyledi.

Zanlı hakkında derdest emri gereği yakalama kararı bulunduğunu belirten Debreli, M.C.D.’nin 29 Kasım 2025 tarihinde Ercan Havalimanı'ndan KKTC’ye giriş yaparken yakalandığını ifade etti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Nuray Necdet, zanlının ülkedeki yasal statüsünü de dikkate alarak, davasında hazır bulunmasını sağlamak amacıyla M.C.D.’nin 15 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.